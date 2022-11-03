Beşiktaş deplasmanda Galatasaray 'ı yenip, 5 yıllık özlemine son vermenin peşinde. Siyah beyazlılar ezeli rakibinin evinde en son Şubat 2017'de kazandı. Takımın başında, yeniden göreve gelen Şenol Güneş vardı.
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hangi 11 ile çıkacak?
Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı derbi 11'ini belirlemeye başladı.
Güneş kalede Mert Günok'a şans verecek. Savunma hattını Rosier-Talha-Saiss ve Masuaku'dan oluşturmayı planlayan Güneş, orta sahada Souza, Salih, Gedson ve Redmond'u sahaya sürebilir.
Dele Alli'nin performansından memnun kalmayan 70 yaşındaki çalıştırıcı, İngiliz futbolcuyu yedek bekletecek. Siyah beyazlıların hücum hattı ise Wout Weghorst ve Cenk Tosun'dan oluşacak.
Beşiktaş'ta tek eksik Rachid Ghezzal. Cezayirli futbolcu, Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatmıştı.