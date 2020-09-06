UEFA Uluslar Ligi ikinci maçında Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş, dün aktardığı gibi büyük bir değişime gitti. Macaristan karşısında 1-0 mağlup olan ilk 11'den kaleci dahil 10 oyuncuyu değiştiren Güneş, sadece stoperde Çağlar Söyüncü'yü kesmedi.

Macaristan maçında oynayan kaleci Uğurcan ile birlikte sağ bek Mert Müldür, stoperlerden Merih, sol bek Umut Meraş, orta saha kurgusundan Kaan Ayhan ile sakatlanan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ile hücum hattından Burak Yılmaz, Ahmed Kutucu ve Hakan Çalhanoğlu, Sırbistan mücadelesinde ilk 11'de yer almadı.

Sırbistan Maçı İlk 11'i Macaristan Maçı İlk 11'i