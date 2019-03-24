A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 elemelerinde oynayacağımız Moldova maçı öncesinde Burak Yılmaz ile birlikte kameraların karşısına geçti. Güneş ve Yılmaz arasında geçen bir diyalog ise basın toplantısına damgasını vurdu.

Burak'ın "Avrupa Şampiyonası'nda olup olmayacağımı bilmiyorum." sözleri üzerine araya giren Güneş, öğrencisine "Daha Dünya Kupası var." dedi. Tecrübeli hoca Burak'tan gelen "Hocam ona yetişemem." cevabına ise "Yetişirsin, yetişirsin." diye karşılık verince basın toplantının düzenlendiği salonda gülüşmeler oldu.

İşte iki ismin yaptığı açıklamalar:

Burak Yılmaz:

"Fiziksel açıdan kendimizi yorgun hissetsek de kazandığımız için mutluyum. Yarın önemli bir maç bizi bekliyor. Bu maçla ilgili tek düşüncemiz 3 puan. Mental ve fiziksel olarak maça hazır olduğumuzu düşünüyorum.

Milli Takım için kadroya bakmaksızın her daim umutlu olmamız gerekiyor. Şu an Dorukhan, Merih, Ozan gibi çok genç arkadaşlarımız var. Hocamız daha önce 'Bu haftayı milli hafta yapalım.' demişti. Bu noktada gösterdiğiniz hassasiyetten ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü genç arkadaşlarımızın bu desteğe ihtiyacı var.

Cenk Tosun'la geçmişte de beraber oynadık. Ben bir santrfor olarak sahada benim gibi olan bir oyuncunun varlığında kendimi daha rahat hissediyorum. Ancak bu konuda son karar hocamızın. Cenk'in kariyerini anlatmaya zaten gerek yok. Ben kendisiyle oynamaktan ötürü çok mutluyum.

Emre Abi, benden çok daha tecrübeli ve duygularını kontrol edebilen bir insan. Bu noktada hocaya daha çok yardımcı oluyor. Genç oyunculara her zaman yardımcı oluyoruz. Milli Takım'da gerçekten çok güzel bir ortam oluştu. Eskişehir'deki taraftarlarımızın da yarın bizi son dakikaya kadar desteklemelerini istiyorum. Biz de onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız.

Şu an tecrübeli bir oyuncu olarak adlandırılıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Uzun vadedeki hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek. Orada olup olmayacağımı ise bilmiyorum. Kısa vadedeki amacımız ise yarınki Moldova maçını kazanmak."

Şenol Güneş:

"Yarınki maç hem bizim için hem de rakibimiz için önemli. Avrupa Şampiyonası'na giden yolda bu maçın zorluğunu biliyoruz. Kağıt üstünde üstün görünmemizin bir önemi yok. Mühim olan, saha içinde daha üstün olmak. İnşallah güzel bir sonuçla sahadan ayrılacağız.

Epureanu bu maçta bildiğim kadarıyla oynamayacak ama yine de genel fikrimi söyleyeyim. Kendisi çok önemli bir futbolcu. Son dönemlerde ağır sakatlıklar geçirdi. Moldova takımı için de çok önemli bir isim. Ama Moldova'da diğer futbolcular da göreve hazırdır diye düşünüyorum.

Çok ciddi boyutta olmasa da ufak tefek problemleri olan arkadaşlarımız var. Arnavutluk maçı nedeniyle yorgun olan oyuncularımız da var. İdmandan sonra herkesin durumunu yeniden gözden geçireceğiz. Kadroya alıp almama ya da ilk 11'de oynayıp oynamama konusunda şimdilik net bir şey söyleyemiyorum. Ozan'ın bir problemi vardı ama doktorlar bugün daha iyi olduğunu söyledi.

Burak, Avrupa Şampiyonası gördü ama her zaman dediğim gibi Dünya Kupası daha farklıdır. Sadece Burak değil, her oyuncunun Dünya Kupası'nı hedeflemesi gerekir. Rakibimiz iyi kapanan, pasla çıkan bir takım. Yarın farklı bir ilk 11'le başlayabiliriz. Bazı oyuncularımıza da farklı görevler vereceğiz.

Dorukhan şu anda konuşmak yerine, iş yapmasının önemli olduğu bir dönemi yaşıyor. Onun için söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Her an Milli Takım'da oynayabilir. Bu kadar kısa bir süre içinde hem kendi takımında hem de Milli Takım'da oynayabilmek çok önemli bir başarı. İnşallah geleceği parlak olur. Bizim kendisinden beklentimiz, Milli Takım'a faydalı olması."