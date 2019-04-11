Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a uyarı

Beşiktaş’ın deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında rakip taraftarlarla diyaloga giren Burak Yılmaz, teknik direktör Şenol Güneş tarafından uyarıldı.

11 Nisan 2019, Perşembe 05:53
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Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a uyarı

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz ligde geçen hafta deplasmanda oynanan Rize mücadelesinde attığı golün ardından tepki gösteren rakip takım taraftarlarına ellerini kulaklarına götürerek karşılık vermişti.

Bu hareketinin ardından hakemden sarı kart gören ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınan deneyimli futbolcuya özel uyarı verildi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in, oyuncusuna bu konuda dikkatli olması ve gereksiz hareketlerden kaçınması konusunda telkinde bulunduğu ifade edildi.  

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