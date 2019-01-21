Kara Kartal’ın ara transfer döneminde Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, ilk maçında Beşiktaşlı taraftarların hedefi olmuştu. Akhisarspor’la oynadıkları mücadelenin öncesi, sırası ve sonrasında konuk tribünde yer alan Siyah- Beyazlılar’ın tepkisini çeken 33 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda oyundan alınırken üzgün bir görüntü sergilemişti. Karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarının teselli ettiği başarılı oyuncuyla önceki günkü idman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş’in özel bir görüşme yaptığı bildirildi.

‘Artık Beşiktaş’tasın’

Deneyimli futbolcuya Beşiktaş formasıyla başarılı olacağını bildiğini söyleyen Güneş, “Sen daha önce Galatasaray ve Trabzonspor forması giyerken de taraftarlarla benzer problemleri yaşamış ama üstesinden gelmesini bilmiştin. Senin profesyonelliğine güveniyorum. Burada da eleştirilere kulağını tıkayıp sana yakışan performansı göstereceğine inanıyorum. Taraftarın tepkisine takılı kalman doğru değil. Bu durumun da birkaç gol attıktan sonra değişeceğini düşünüyorum. Çünkü sen artık Beşiktaş forması için çaba gösteriyorsun” dediği öğrenildi.

Yeni hedef Erzurum

Yıldız ismin de teknik direktör Şenol Güneş’ten gelen bu sözlerin ardından hocasına kendisine güvendiği için teşekkür ettiği belirtildi. Takım çalışmalarındaki hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Burak Yılmaz, gollerine cuma günü Erzurumspor’la oynayacakları maçla birlikte başlamayı hedefliyor. Güç eksiğini yaptığı özel idmanlarla kapatmaya çalışan Burak, Vodafone Park’taki mücadelede bulacağı gollerle taraftarıyla barışmak istiyor.