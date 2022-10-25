Beşiktaş 'ta 2-1'lik Hatayspor yenilgisi bardağı taşırdı. Siyah-beyazlı yönetimin son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen teknik direktör Valerien Ismael ile yolları resmi olarak açıklaması bekleniyor.

TARAFTAR İSTİFAYA DAVET ETTİ

Trabzonspor maçında Ismael'i istifaya davet eden Beşiktaş tribünleri, Hatayspor müsabakasının 78'inci dakikada Fransız hocayı protesto etti.





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Siyah-beyazlı taraftarlar, "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak, kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor" tezahüratında bulundu. Ismael maçın son anlarında Josef de Souza ve Masuaku'yu kenara alırken, Tayfur Bingöl ve Umut Meraş'a görev aldı. Bu değişiklikler sonrası siyah-beyazlı tribünlerden "Ismael istifa" ve "Sergen Yalçın" sloganları yükseldi.

KREDİSİ TÜKENDİ

İki haftada yitirilen 5 puanın yanı sıra oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilere hedef olan Valerien Ismael'in kredisi tamamen tükendi. Beşiktaşlı kurmayların 47 yaşındaki teknik adamla yolları ayırması bekleniyor.









ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş yönetimi, Fransız hocanın yerine teknik direktör adayları olarak Rıza Çalımbay, Mircea Lucescu, İlhan Palut, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı belirledi. Teknik direktör Şenol Güneş A Spor'a yaptığı açıklamada, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI

Şenol Güneş, 4 yıllık siyah-beyazlı döneminde önemli başarılar elde etti. Güneş, 2015-2016 sezonu başında göreve geldiği Beşiktaş'ta Süper Lig 'deki şampiyonlukların yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılara imza attı. Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki 4 sezonda 198 resmi maçta 116 galibiyet, 45 beraberlik ve 37 yenilgi aldı. Söz konusu 198 karşılaşmada 401 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 281 gol gördü.

İLK 2 SEZONDA ŞAMPİYONLUK

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda 79 puan toplayarak Güneş yönetimindeki ilk şampiyonluğunu aldı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde ikinci sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve 2016-2017'de bu kez 77 puanla mutlu sona ulaştı.

GERRARD VE LUCESCU DA LİSTEDE

beIN Sports'un haberine göre Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'in yanı sıra Beşiktaş'ın radarında Aston Villa ile yolları ayrılan Steven Gerrard da var. Diğer adaylardan biri ise Lucescu.







