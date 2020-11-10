A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 Kasım'da Hırvatistan ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Hırvatistan güçlü bir takım ama bu biraz hazırlık maçı olacak. Uluslar Ligi'nden çıkabilmemiz için Macaristan ve Rusya maçlarını kazanmamız gerekiyor"

"Oyuncularımız, kendi durumlarını görebilmeleri için ciddi bir rakiple oynama şansına sahipler. Bu yüzden böyle güçlü bir rakip seçtik"

"Avrupa Şampiyonası öncesi hem kendimizi görmek, hem kazanmak istiyoruz. Hazırlık maçlarında rakiplerimizi ona göre seçiyoruz. Hırvatistan, Almanya, yakın zamanda Belçika ile görüşebiliriz, istekleri var"

"Gökhan Gönül de bizim için çok önemli bir futbolcu. Gökhan da Türkiye'nin bir evladı. Herkese kapımız açık ve bu her oyuncuyu her şekilde alacağımız anlamına gelmez. Herkesin içine sinen doğru işler yapacağız"

"Altay, zaten bildiğimiz bir oyuncu. Ümit Milli Takım'da daha çok oynamasını istiyordum ama Gökhan'ın rahatsızlığı olunca kendisini çağırdık. Hırvatistan maçına Mert ile başlamayacağız, Uğurcan ile başlayacağız ve duruma göre de Altay'a şans verebiliriz"

"Çağrılan oyuncular içerisinde sakatlığı bulunan isimler var, ona göre değerlendireceğiz. Çağlar'ın oynaması zor, Burak'ın ve Kenan'ın hafif sakatlıkları var. Cenk oynamaya başladı, onu değerlendirebiliriz"

"Yurt dışındaki futbolcularımız başarılı ama bunları abartmaya gerek yok. Hırvatistan Milli Takımı'nın da birçok oyuncusu yurt dışında oynuyor"

"Vedat'ı çok beğeniyordum, Sörloth'u da beğeniyordum ama gittikleri takımlarda bırakın gol atmayı, süre dahi almakta sıkıntı yaşıyorlar"