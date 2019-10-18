Şenol Güneş’in Milli Takım’ın başına geçmesinin ardından Beşiktaş, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’yı getirdi. İkili arasında son dönemde bazı polemikler yaşandı. Avcı, alınan kötü sonuçlar sonrası, “Diyorlar ki bekler niye ileri gitmiyor. Geçen sezon Adriano, Caner, Gökhan toplam 3 gol katkısı yaptı. O oyun, sağlıklı bir oyun değildi” sözleriyle Güneş’i eleştirdi. Tecrübeli teknik adam ise, “Abdullah Avcı öğrencimdir, saygısızlık yapmaz. Eğer başarısızlık varsa, yardımcı olmaya çalışırız” demişti.

‘Yürekten tebrik ediyorum’

Güneş, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ni ziyaret etti. Başarılı çalıştırıcı, Avcı ile ofisinde bir araya geldi. Keyifli bir ortamda geçen görüşmenin ardından konuşan Abdullah Avcı, “Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum” dedi.