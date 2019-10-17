Beşiktaş'ın eski Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Abdullah Avcı Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde görüştü.

Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Avcı ile Güneş, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Şenol Güneş’in ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum.”

Ziyaretin sonunda Teknik Direktör Abdullah Avcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.