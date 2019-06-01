A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş’ta yerine gelecek olan Abdullah Avcı için “Hayırlı olsun” dedi.

Siyah beyazlı kulüple sözleşmesi bugün sona eren ve Türkiye Futbol Federasyonu ile imzaladığı dört yıllık sözleşme bugün resmen başlayan Güneş, Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Abdullah Avcı’nın siyah beyazlı ekipte başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, “Beşiktaş yönetimi bu işi iyi biliyor. Çok tecrübeliler, kendileri için en doğru tercihi yaparlar. Abdullah Hoca değerli ve başarılı, bir isim” ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, dün avukatları ile geldiği Ümraniye’de Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 55 yaşındaki teknik direktör ile daha sonra belirlenecek günde Vodafone Park’ta taraftar önünde ayrıca imza attırılacak. Avcı ile Türk Lirası üzerinden anlaşma yaptıklarını belirten Umut Güner, tecrübeli teknik adama senelik 12 milyon TL ödeyeceklerini belirtti.

Avcı, Başakşehir’deki 8 kişilik ekibini de Beşiktaş’a getirecek. Avcı’nın yardımcılıklarını Recep Uçar ve Orhan Ak yapacak... Abdullah Avcı ayrıca dün Nevzat Demir Tesisleri’ndeki odasını seçti ve çalışmalara başladı.

Oyuncuların istatistiki bilgilerini incelettiren tecrübeli antrenör, bu oyuncuların grafiğine göre gidip veya kalmaları konusunda karar verecek.

Kaynak: Hürriyet