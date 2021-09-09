A Milli Futbol Takımı, 18 Mart 2019'da göreve getirdiği Şenol Güneş ile harika bir başlangıç yapmıştı. EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan, Dünya Kupası Elemeleri'ne namağlup başlayan Ay-Yıldızlılar, sonrasında ise her geçen gün çöküşe geçti. Önce büyük beklentilerle gittiğimiz EURO 2020'de 0 çektik. Sonra da lider götürdüğümüz Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildik. Önceki gün Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi de bardağı taşıran son damla oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Milli takımda ikinci Şenol Güneş döneminin sona ermesine kesin gözüyle bakılıyor.

İki ihtimal var

Tecrübeli teknik adam, önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak toplantıda iki kararın çıkma ihtimali bulunuyor. Buna göre ilk seçenekte; Nihat Özdemir, Güneş'in istifasını açıklayacak. İkinci bir ihtimal ise Güneş'in istifasını sunması. Ay-Yıldızlı ekipteki 2. dönemine 2019 Mart ayında başlayan Şenol Güneş’in sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecekti. Güneş, 2000-2004 yılları arasında da A Milli Takım teknik direktörlüğü yaptı.