Şenol Güneş’li Beşiktaş sahaya iniyor

Beşiktaş ’ta son 6 lig maçında alınan 1 galibiyet sonrasında Valerien Ismael’le yollar ayrılırken, siyah-beyazlılarla daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş’le anlaşmaya varıldı. Dün sabah yapılan imza töreni sonrasında takımın başında ilk antrenmana çıkan tecrübeli teknik adam, yarın Ümraniyespor maçıyla birlikte taraftarın huzuruna çıkacak. Alınan sonuçlar sonrasında Valerien Ismael’e tepki gösteren siyah-beyazlılar, Şenol Güneş’le anlaşılmasının ardından maçın biletlerini tüketti. Yarın Ümraniyespor karşısında kapalı gişe oynayacak olan Beşiktaş’ta, Galatasaray derbisi öncesinde tek hedef 3 puan.





İlk resmi maç

Geride kalan 11 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, hanesine 19 puan yazdırdı. Süper Lig ’e bu sezon yükselen Ümraniyespor ise, çıktığı 10 maçta galibiyet alamadı ve son sıraya demir attı. Ev sahibinde Atiba, Ghezzal, Saiss ve Emrecan’ın sakatlıkları bulunuyor. Bu isimlerden Saiss ve Emrecan’ın durumları maç saatinde belli olacak. Ümraniyespor’da ise kaleci Serkan Kırıntılı sakat, savunmadan Glumac ise cezalı. Yarın saat 17.00’de Vodafone Park’ta oynanacak olan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Bozhan Memiş / İSTANBUL (İHA)



