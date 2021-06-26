Büyük beklentilerle gittiğimiz EURO 2020'de gruptan puan alamadan elenen A Milli Takımımız'da herkes, teknik direktör Şenol Güneş'in geleceğini merak ediyordu. Güneş, Türkiye'ye dönüş sonrasında Milli Takım profesyonelleri ile görüşüp, neden böyle bir olumsuz bir tablonun ortaya çıktığı konusunda fikir alışverişinde bulundu. Hazırlayacağı raporu TFF yönetimi ile paylaşacak olan Güneş'e, Başkan Nihat Özdemir'den tam destek geldiği belirtildi.

Teşekkürle karşılık verdi

Özdemir'in, deneyimli hocaya, "Bugünlere birlikte geldik, başarıları birlikte kazandık. Önümüzde çok önemli bir Dünya Kupası var. İnşallah oraya da gideceğiz. Her şartta yola birlikte devam edeceğiz" dediği öğrenildi. Şenol hocanın da Özdemir'e teşekkür ederek, "2022'de mutlaka olacağız" karşılığını verdiği bildirildi.