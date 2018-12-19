Spor Toto Süper Lig’de 16. haftayı 2-2’lik Trabzonspor beraberliğiyle kapatan Siyah-Beyazlılar’da puan kayıpları devam etti. Başakşehir’in lider, Yeni Malatyaspor’un da ikinci olduğu ligde, 26 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından ilk kez 16 hafta sonunda çıktığı maçların yarısından daha azında galip geldi. 16 maçta 7 kez kazanan Siyah- Beyazlılar, 5 maçta rakipleriyle berabere kalırken 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Lider Başakşehir, ligde boy gösterdiği 16 maçın 10’unu kazanarak yüzde 62.5 galibiyet oranı yakalarken Beşiktaş ise aldığı 7 galibiyetle bu sezon yüzde 43 kazanma oranı yakalayabildi.

Zirvede başlamıştı...

Şenol Güneş’in göreve geldiği 2015-2016 sezonunda ilk 16 haftada 12 galibiyet alan Beşiktaş, 2 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılırken 2 kez de rakiplerine boyun eğmişti. Beşiktaş’taki ilk sezonunda, 16 haftada yüzde 75’lik bir galibiyet oranı yakalayan ve sezonu da yüzde 73.5’luk galibiyet oranıyla şampiyon tamamlayan Beşiktaş, bir sonraki sezonda ise ilk 16 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Her sezon geriye doğru...

2016-2017 sezonunun ilk 16 maçında yüzde 62.5’luk galibiyet oranı yakalayan Kara Kartal, sezonu yüzde 67.6’lık galibiyet oranıyla şampiyon olarak tamamladı ve üst üste 2 sezon mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan Şenol Güneş’in ekibi, ilk 16 haftada 8 galibiyet alarak yüzde 50’lik bir oran yakaladı. Beşiktaş’ın sezon sonundaki galibiyet oranı ise yüzde 61.7’de kaldı.