Şenol Güneş’le beraber bambaşka bir Cenk Tosun

Valerien Ismael döneminde 10 maçta oyuna sonradan dahil olan Cenk Tosun, sadece Trabzonspor ’a gol atabilmişti. Tosun Paşa, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ’ta ise gerçek ritmini yakaladı. Deneyimli golcü, Kartal’ın Ümraniye’yi yendiği maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray derbisinde de takımının tek golünü kaydeden isim oldu. Cenk, son olarak Şanlıurfaspor maçında ilk 2 golü atıp, 1 de asist yaptı. Milli futbolcu, Güneş yönetiminde ise 3 maçta rakip fileleri toplam 5 kez havalandırmayı başardı.

Emre Kocadağ: Kupayı istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Beşiktaş, bu turda MKE Ankaragücü ile eşleşti. Kura çekiminin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocadağ, “Türkiye Kupası, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin de 100. Yıl vesilesiyle çok önemli bir hâl aldı. Kupayı almak istiyoruz ve almak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Kleberson: Türkiye çok hoşuma gitti

Kara Kartal’da 2003-2005 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Kleberson, İngiltere’de verdiği bir röportajda Beşiktaş’ta geçirdiği günler hakkında konuştu. Şimdilerde MLS ekibi New York City’de yardımcı antrenörlük yapan Kleberson, “Beşiktaş’a imza atmak üzere Türkiye’deki havalimanına geldim. Bir anda etrafım sarıldı, hayranlar beni havaya kaldırdı, arabaya kadar taşıdılar. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Adımı haykırıyorlardı. Türkiye gerçekten çok hoşuma gitti. Hayranlar çılgın, beni çok desteklediler ve çok tutkulular” dedi.