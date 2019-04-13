Şenol Güneş - Abdullah Avcı kapışması!

Bugünkü Beşiktaş- Başakşehir maçı öncesi iki hoca arasında da büyük bir hesap var. Şenol Güneş’in Beşiktaş’ın başında olduğu son 4 yıllık süreç dikkate alındığında, Abdullah Avcı’ya karşı oldukça kötü bir serisi bulunuyor. İki başarılı teknik adamın rakip olduğu 7 maçta Güneş 1 kez kazanırken, Avcı 3 galibiyet aldı. 3 maç da berabere sonuçlandı. Şenol hocanın aldığı tek galibiyet ise, Beşiktaş’taki ilk senesinde yani 2015’teydi. 1 Haziran’dan itibaren A Milli Takım’daki görevi resmen başlayacak olan Güneş, Başakşehir ile bugünkü son kapışmasında hesabı kapatmak amacında.

En çok atan, en az yiyen

İstatistiklere bakıldığında da bu sezon ilginç bir detay dikkat çekiyor. Beşiktaş toplamda 58 golle Galatasaray ile birlikte ligin en skorer takımı. Başakşehir ise tam tersine Süper Lig’in en sağlam savunmasına sahip. Abdullah Avcı’nın öğrencileri 28 maçta kalesinde sadece 13 gol gördü. Bu rakam Beşiktaş’ta 36.

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