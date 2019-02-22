Teknik direktör Şenol Güneş, derbi 11’ini büyük ölçüde belirledi... Savunma kurgusunu Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano şeklinde oluşturmayı düşünen Beşiktaş’ın hocası, orta sahada 3 maçtır müthiş oynayan Atiba- Dorukhan ikilisini bozmayacak. Ljajic’in cezasında Kagawa ilk 11’e girmeye hazırlanırken, cezası geçen hafta biten ve sonradan oyuna giren Quaresma’nın bu kez sağ kanatta maça başlaması çok yüksek ihtimal. İleride de Burak Yılmaz, Güneş’in hücum kozu olacak. En büyük belirsizlik ise sol kanatta yaşanıyor. Lens, Caner Erkin ve Güven Yalçın arasında idmanlarda müthiş bir rekabet var.

Üçünün de artısı var

Şenol hoca sol tarafta kimi oynatacağına henüz karar verebilmiş değil. Adriano ile Caner’i önlü arkalı görevlendirmek bir ihtamal olarak göze çarparken, Güven Yalçın ikinci yarıda çok formda. Lens ise Quaresma’nın yokluğunda Portekizli’nin boşluğunu çok iyi doldurmuştu. Güneş tercihini hafta sonunda yapacak.

Orhan Yıldırım / FANATİK



