Dünya kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Kara Kartallar çalışmalarını son gaz devam ettiriyor. Siyah-Beyazlılar, dün akşam Vodafone Park'ta Süper Lig ekiplerinden fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yaptı. Mücadelede genç futbolculardan kerem Atakan ve altyapıdan çıkan Semih Kılıçsoy performansıyla alkışlandı. İşte detaylar...









İSTANBULSPOR'A FARK ATTI

Lige verilen arada Beşiktaş ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la yapmıştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Siyah-Beyazlılar 4-0 kazanmış goller Nathan Redmond, Cenk Tosun, Kerem Atakan Kesgin ve Dele Alli'den gelmiti. Ligde ise Kartal, Valerien Ismael döneminde İstanbulspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

CENK OFSAYTA TAKILDI

karagümrük ile oynanan mücadeleye iki takım da istekli başladı. 10. dakikada Cenk Tosun'un baskısı sonuç getirdi ve topu kaptı. Hemen yanındaki Redmond'a pasını veren Cenk ceza sahasına doğru koşusunu yaptı, Redmond'ın ara pasında kaleciyle karşıya karşıya kalan deneyimli forvet topu ağlara gönderse de gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

BERKAY SAKATLANDI

Karşılaşmanın 26. dakikasında Siyah-Beyazlılar'ın genç futbolcusu Berkay Vardar, sakatlığı nedeniyle yerde kaldı ve tedavisi yapıldıktan sonra oyuna geri döndü. Bir müddet kendiin deneyen Berkay oyuna devam edemedi ve yerine Necip Uysal oyuna girdi.

ERSİN BİLDİĞİNİZ GİBİ!

Mücadelenin 33. dakikasında gelişen Karagümrük atağında Emrecan Uzunhan savunma arkasına sarkan Colin Kazım'ı yakalayamadı. Ceza sahasına giren Colin Kazım sağ çaprazdan şutunu çekti, Ersin'in müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu: 0-1

COLIN KAZIM İLK DEFA!

Beşiktaş'a karşı kariyerinde toplam 12 maça çıkan Colin kazım, Beşiktaş'a karşı gol sevinci yaşayamamıştı. Deneyimli golcü ilk kez bir müsabakada Beşiktaş ağlarını sarsarak kariyerinde bir ilke imza attı.

SEMİH'TEN ŞIK ASİST KEREM'DEN GÜZEL GOL

85. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan genç Semih, şık bir hareketle topu ceza sahasına gönderdi, arka direkte boş olan Kerem Atakan, kaleci Viviano ile topu ayrı köşelere gönderdi ve maça eşitlik geldi: 1-1.

KEREM PARLIYOR

Sivasspor 'dan transfer edilen Kerem Atakan'ın yükselen performansı dikkat çekiyor. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında da gol atan Kerem, Karagümrük maçında da Siyah-Beyazlılar'ın berbaerlik golünü atmasının yanı sıra oynadığı futbolla da beğeni topladı.

GÜNEŞ'İN YENİ PRENSİ SEMİH

Mücadeleye 74. dakikada oyuna giren Semih Kılıçsoy, Kerem'in attığı golde asisti yapmıştı. Henüz 17 yaşında olan Semih, Beşiktaş U-19 takımında forma giyiyor. İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen genç futbolcu, 2021 yılında Beşiktaş'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Geleceğin yıldızı olarak görülen Semih'e Şenol Güneş'in forma şansı vermesi Beşiktaşlı taraftarları mutlu etti. *(Ekran görüntüsü SSport'tan alınmıştır)





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