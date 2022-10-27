Beşiktaş yönetimi, Atakaş Hatayspor’a son dakika golüyle 2-1 mağlup olan ve kredisini tamamen tüketen Valerien Ismael’le yolları ayrıldı. Skorer'in edindiği bilgiye göre Valerien Ismael ile yapılan görüşme sonrası Fransız teknik adam fesih belgesini imzaladı.

Beşiktaş’ın yıllık ücreti 1.2 milyon euro olan Ismael’e 450 bin euro fesih tazminatı ödeyeceği ifade edildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Valerien Ismael'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.

ISMAEL'DEN PAYLAŞIM

Fransız teknik adam ayrılık sonrası paylaşımda bulundu ve şöyle dedi: "Teşekkürler Beşiktaş. Sezon için başarılar."

1.72 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Siyah-beyazlı ekibin başında 18 maça çıkan Valerien Ismael bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sezon son 6 lig sınavında sadece 1 galibiyet alabilen Fransız teknik adam, 1.72 puan ortalaması tutturdu.

ANTRENMANDA YER ALMADI

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Valerien Ismael, siyah-beyazlıların akşam antrenmanında yer almadı. Beşiktaş'ın Fransız teknik adamla ilgili ayrılık kararını kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.









SERDAR TOPRAKTEPE İLE İDMANA ÇIKTI

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılarda Ismael için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Beşiktaş, akşam idmanını Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleşti.

Beşiktaş U19 Takım antrenörü Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ın akşam idmanında takımın başında yer aldı.

İKİNCİ KEZ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıklayacak. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oybirliğine varan yönetim, tecrübeli teknik adamla da anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş'i açıklayacak. Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

YARDIMCISI EREN ŞAFAK

Skorer'in edindiği bilgiye göre, deneyimli teknik adamın yardımcılığını Eren Şafak yapacak. 39 yaşındaki teknik adam, 2015-17 yılları siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 87 maça çıktı. Beşiktaş 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste mutlu sona ulaştı. Şafak ayrıca A Milli Takım 'da Şenol Güneş döneminde 2019-21 yılları arasında analiz sorumlusu görevini üstlendi.

Genç antrenör son olarak kısa dönem TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u çalıştırdı. Güneş ve Şafak'ın yolları yine Beşiktaş'ta kesişti.











