Teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında oyuncularını taktik olarak en iyi şekilde hazırlarken moral olarak da desteklemeyi ihmal etmedi. Başarılı çalıştırıcı, takım antrenmanları öncesinde oyuncularıyla sık sık biraraya gelip mini toplantılar yaptı. Son olarak dün Nevzat Demir Tesisleri’nde kar yağışı altında yapılan idman başlamadan toplantı salonunda yıldızlarıyla biraraya gelen Güneş, hedeflerini anlattı.

'Moralimizi geri kazandık'

Tecrübeli teknik adam, “Sezonun ilk yarısında beklemediğimiz puan kayıpları sebebiyle ligde şampiyonluk yarışında geride kaldık. İkinci dönemde ise daha iyi durumdayız. Son 3 maçımızı kazandık, moralimizi geri kazandık. Hafta boyunca iyi dinlendik ve derbiye oldukça iyi motive olduk. Fenerbahçe, ligde üst sıralarda olmasa da çok dikkat edilmesi gereken bir rakip. Taraftarımız önünde büyük destekle çıkacağımız karşılaşmada oyunun ilk anından itibaren üstünlüğü ele geçirip erkenden bir gol bulmamız gerekiyor. Şampiyonluk yarışındaki iddiamızı sürdürebilmemiz için herkesin verilen görevi eksiksiz yapmasını ve sadece galibiyeti düşünmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.