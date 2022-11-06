Siyah-Beyazlılar'daki ikinci dönemini yaşayan ve takımının başındaki ilk sınavına geçtiğimiz hafta Vodafone Park'ta 5-2 kazanılan Ümraniyespor maçında çıkan teknik direktör Şenol Güneş, adeta ayağının tozuyla Galatasaray derbisindeydi. Masuaku'nun kadrodan çıkarılmasıyla ilgili olarak Güneş, "Masuaku'nun dizinde bir sakatlığı vardı, yüzde 100 oynayabilecek bir durumda olmadığı için kadrodan çıkarmak zorunda kaldık" dedi.

Zorlu 90 dakika öncesi, "İyi bir zemin, hava çok güzel, iki takımda da iyi oyuncular var. Futbolun güzelliklerini görmek istiyoruz. İzleyenlerin keyif almasını istiyorum. Biz de kazanıp, bu keyfi yaşamak istiyoruz. Futbol, basit bir oyundur. Maç kaybedince herkesin morali bozulur. Maç kazanınca da bütün takım mutlu olur" değerlendirmesinde bulundu.









Yüzüne top geldi

"Göreve gelirken, katkı yapmak için geldim. Bütün oyuncular da katkı yapmak için burada. Rakibin kalitesini biliyoruz" diyen deneyimli çalıştırıcı, ilk yarıdaki bir pozisyonda ise şanssız bir an yaşadı. Gedson Fernandes ile Barış Alper Yılmaz arasındaki mücadele sonrasında ev sahibi ekipten Sergio Oliveira topu uzaklaştırmak için topa sert bir şekilde vurdu.

Top, hakeme bu sırada kenardan kart itirazında bulunan Güneş'in yüzüne doğru isabet etti. Bir süre yüzünü tutan tecrübeli hoca, daha sonra maçı takip etmeye devam etti.

'Hafif bir sarsıntı oldu'

Karşılaşmanın ardından konu ile ilgili konuşan Güneş, "Hafif bir sarsıntı oldu. Bir sersemledik orada. Başımız döndü." dedi, elmacık kemiğini gösterdi ve "Burada bir ağrı oldu." ifadelerini kullandı.







