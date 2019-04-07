Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde Spor Toto Süper Lig’de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Siyah- Beyazlılar, geçen dönemde ise zirveyi, ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırmıştı. Bu sezonda da özellikle ilk yarıda yaşadığı sürpriz puan kayıpları sebebiyle yarışta geri plana düşen Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda ise toparlanma sinyalleri verdi. Ligin ikinci bölümünde çıktıkları 9 karşılaşmada 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında işini mucizelere bıraksa da ikincilik koltuğu için takibini sürdürüyor.

5 maçta beş zafer...

Ligin 27. haftasında yarın Çaykur Rizespor’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş, sezon sonunda kulübü ikinciliğe taşıyacak formülü belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının, Rizespor’la başlayıp Galatasaray’la sona erecek önlerindeki 5 maçlık periyottan 15 puanla ayrılmaları halinde sezonu Şampiyonlar Ligi potasında kapatabileceklerini oyuncularına aktardığı kaydedildi.

Macera yarın başlıyor

Bu doğrultuda ilk olarak yarın Rizespor’la deplasmanda kapışacak olan Beşiktaş, ardından Başakşehir’i Vodafone Park’ta ağırlayacak. 29. haftada Sivasspor’a konuk olacak Şenol Güneş’in öğrencileri, Ankaragücü’yle Dolmabahçe’de karşılaşıp 31. haftada da Galatasaray mücadelesi için Türk Telekom Stadı’na gidecek.