Şenol Güneş’in planı tutmadı

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü deplasmanına konuk oldu.





Siyah-beyazlılar, normal süresini 1-1 tamamladığı karşılaşmayı penaltılar sonucu 4-3 kaybetti. Ankaragücü maçı öncesi, “İyi bir kadro oluşturduk. Koşan, dinamik, rakibe göre oynamaya çalışan bir takım kurduk. Kendi oyun kalitemizi sahaya yansıtmak durumundayız” diyen Şenol Güneş, istediğini alamadı. Kartal, kupaya penaltılarla veda etti.

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü mücadelesinde farklı bir 11 sahaya sürdü. Kalede beklenenin aksine Mert Günok’u dinlendirmeyen Güneş, savunma dörtlüsünü; Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Umut Meraş’ın üzerine kurdu.

Takımın deneyimli stoperi Romain Saiss’i savunmanın önünde ön liberoda değerlendiren başarılı hoca, orta sahada Salih Uçan ve Gedson Fernandes’i görevlendirdi. Hücum hattında da; Tayfur Bingöl, Kevin N’Koudou ve Jackson Muleka’yı sahaya süren Güneş, ilk yarının 1-0’lık Ankaragücü üstünlüğüyle tamamlanması sonrasında ikinci yarı öncesi; N’Koudou ve Emre Can’ı oyundan alıp Cenk Tosun’la Nathan Redmond’u oyuna sürdü.





Bu hamle sonrasında hücum hattına hareket getiren Cenk, golünü attı. Maça denge gelse de Kartal, uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan maçta penaltı atışlarında rakibine kaybederek elendi.

‘Kupaya konsantreyiz’

Güneş, maç öncesinde yaptığı açıklamada, “Şu anda tamamen kupa maçına konsantreyiz. Tek maç, eleme usulü. Kazanmak için sahada olacağız. İyi bir kadro oluşturduk. Koşan, dinamik, rakibe göre oynamaya çalışan bir takım kurduk. Kendi oyun kalitemizi sahaya yansıtmak durumundayız. Umarım ki böyle olacaktır. Güzel maç olsun. Kazanmak için sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı.