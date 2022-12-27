Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in transfer listesine yazdığı Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı. Tecrübeli hoca, bizzat iletişim kurduğu Bursaspor ve milli takımdan eski oyuncusundan 'Gelirim' yanıtını aldı. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğine İngiliz kulübü, "2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyoruz" dedi. Şenol Güneş'in, 27 yaşındaki futbolcuyu istemesinin birkaç sebebi var. İşte detaylar...









BURAK YILMAZ'DAN ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

Kariyerini Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da sürdüren 37 yaşındaki golcü sosyal medya hesabından canlı yayın açtı, taraftarların sorularını yanıtladı. Burak Yılmaz; Şenol Güneş, ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Başarılı golcü, '2010 yılından öncesi ve sonrası Burak Yılmaz arasındaki fark ne?' sorusunda ise Şenol Güneş'e övgüler yağdırdı. Yılmaz, "2010 yılı öncesinde futbolu fazla önemsemiyordum. 2010'dan sonra Şenol Güneş ile tanışınca hayatımın merkezine futbolu koydum. Futbola göre yaşamaya başladım. Bambaşka bir Burak Yılmaz oldu" yorumunu yaptı.

LARİN'İN YENİ TAKIMINI AÇIKLADILAR

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kariyerine Belçika ekibi Club Brugge'de devam eden Cyle Larin, kötü performansının ardından sert eleştirilere maruz kalmıştı. İspanyollar, Larin ile ilgili dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya attı.İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Cadiz, Kanadalı golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde futbolcunun takım adına iyi bir seçenek olduğu ifade edildi.

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WEGHORST ZAFERE YETMEDİ

Dünya Kupası’nda Hollanda formasıyla Arjantin karşılaşmasına damgasını vuran Wout Weghorst, Lionel Messi’li Tangocular’a 2 gol atmıştı. Turnuvanın sona ermesi sonrasında kısa bir tatilin ardından İstanbul’a geri dönen Weghorst, Ziraat Türkiye Kupası’nda Şanlıurfaspor’la oynanan karşılaşmaya sonradan dahil olup 1 gol atmıştı. Başarılı oyuncu, gollerine dün de devam etti. Weghorst, Kara Kartal’a Gaziantep karşısında 1 puanı getiren sayıyı attı. Ancak deneyimli oyuncunun çabası, galibiyet için yeterli olmadı.

İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLİYOR

Orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan Güneş, performansları itibariyle Gedson Fernandes dışındaki hiçbir isimden memnun değil. Atiba, Necip, Salih, Dele Alli gibi isimler forma şansı bulmalarına karşın vasat kaldılar. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan gibi oyunu iki yönlü oynayabilecek, savunmaya da hücuma da gerekli katkıyı verecek bir ismi Gedson'un yanına eklemek istiyor. Orta sahalarından şut tehdidi, hücum aksiyonu alamayan Güneş, ayrıca Ozan'ın yerli olmasının da kadro seçiminde avantaj olacağı düşünüyor.

BILIC'TEN BERİ NECİP - ATIBA

Beşiktaş'ın, Gaziantep deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta orta sahanın Atiba ile Necip'ten oluşması tartışma konusu oldu. İki futbolcudan da verim alınamazken, 39 yaşındaki Kanadalı yıldız devre arasında kenara geldi, 31 yaşındaki Necip ise 67 dakika sahada kaldı. 2013-14 sezonunda Beşiktaş'a katılan Atiba, Necip Uysal ile orta sahada yan yana ilk maçına, tarihler 27 Nisan 2014'ü gösterirken Slaven Bilic yönetiminde 3-0 kaybedilen Sivasspor maçında çıkmıştı. İki oyuncunun birlikte orta sahada ilk 11 olarak başladıkları ilk karşılaşmanın üzerinden tam 9 sezon geçti ancak Beşiktaş'ta değişen bir şey olmadı.

"ARTIK KULÜBEDE YAN YANA DURSUNLAR"

Beşiktaşlı taraftarlar 9 sezon sonra hâlâ Atiba-Necip orta sahası ile maça çıkılıyor olmasının büyük hata olduğunu dile getirdiler. Yapılan yorumlarda, "Artık Atiba ve Necip'in yan yana duracağı tek yer Beşiktaş teknik heyeti ya da yedek kulübesi olmalıdır. Gerekirse artık gençlerden Berkay Vardar ve Kerem Atakan Kesgin tercih edilmeli" ifadeleri dikkat çekti. (Sabah)







