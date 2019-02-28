Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, federasyondan yapılan açıklamayla 4 yıllığına Milli Takım'ın başına geçti.

2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye dünya üçüncülüğüyle de tarihi bir başarıya imza attı. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 2002 Dünya Kupası’nda oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alırken, 10 gol attı, kalesinde 6 gol gördü. 7 Ekim 2000-18 Şubat 2004 tarihlerinde de A Milli Takımın teknik direktörlüğünü yapan Şenol Güneş, Ay-Yıldızlıları çalıştıran ve en az 10 maça çıkan teknik adamlar arasında Ersun Yanal ve Fatih Terim'den sonra en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan isim.

İşte Şenol Güneş'in milli takım karnesi:

Maç: 43

Galibiyet: 20

Beraberlik: 11

Mağlubiyet: 12

Atılan gol: 61

Yenilen gol: 41