Beşiktaş 'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, Siyah-Beyazlı takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış sonrasında ise gol orucuna girmişti. Demokratik Kongolu futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kazandıkları Serik Belediyespor maçında gol attı ve moral depoladı. Kongo basını, Muleka ile ilgili bir analiz paylaştı. İşte detaylar...









ATİBA DÜNYA KUPASI'NDA

Kanada'nın belirlenen 26 kişilik kadrosunda Süper Lig'den iki isim dikkat çekiyor. Beşiktaş 'ta Şenol Güneş göreve gelene kadar hiçbir resmi maçta şans bulamayan ve ilk maçına 9 Kasım'da Serik Belediyespor karşısında çıkan Atiba Hutchinson kadroya dahil edildi. Hatayspor forması giyen Samuel Adekugbe de Süper Lig'den kadroya alınan bir diğer isim oldu. Eski Sivassporlu Milan Borjan ve eski Beşiktaşlı Cyle Larin de kadroda yer aldılar.

NWAKAEME RADARA GİRDİ

Sezon başında Trabzonspor ’dan ayrılarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Fayha’ya transfer olan Nijeryalı yıldızla ilk teması sağlayan Beşiktaş’ın 33 yaşındaki oyuncudan olumlu dönüş aldığı yönetimin ara transfer döneminde Suudi kulübüne tecrübeli futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bu sezon Al Fayha ile 7 maça çıkan Nwakaeme bu karşılaşmalarda 3 gole imza attı.

YERLİDE HEDEF KAAN

Kara Kartal’da Welinton’la birlikte Javi Montero’nun da gönderilmesi gündemde... Teknik ekibin, Emrecan Uzunhan’ı da devre arasında başka bir kulübe kiralık olarak gönderebileceği konuşuluyor. Bu gelişmelerin ışığında Beşiktaş’ta birden fazla stoper transferi gündeme gelebilir. Bu doğrultuda yerli isim konusunda ilk hedef, Kaan Ayhan’dan başkası değil...Bu sezon Sassuolo formasıyla 8 Serie A maçına çıkan Kaan, takımında mutlu değil. Tecrübeli oyuncunun, A Milli Takım’da beraber çalıştığı Şenol Güneş’le tekrar bir araya gelmeye olumlu baktığı kaydedildi.

"MULEKA SESSİZLİĞİNİ BOZDU"

Kongolu golcünün konfor alanından artık çıktığı ve Beşiktaş forması ile az süre almasına karşın istekli ve hevesli olduğu hatırlatılırken, "Muleka'nın sessizliği uzun sürmüştü ve buna bir son vermesi gerekiyordu. Türkiye Kupası'ndaki maçta gol atarak Muleka kendine geldi" ifadesi kullanıldı.

GÜNEŞ: TAKIM ADINA ÖNEMLİ BİR PARÇASIN

Muleka'nın Eylül ayından bu yana Beşiktaş forması ile gol atamadığı ve Şenol Güneş'in golcü futbolcu ile yaptığı birebir görüşmelerin önemine de dikkat çekildi. Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş futbolcusu Muleka ile yaptığı görüşmede, "Takım adına önemli bir parçasın. Senden daha iyi bir performans bekliyorum" demişti.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Takvim'İn haberine göre; Jackson Muleka, Süper Lig'de bu sezon 11 maçta 4 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael döneminde 4 gol atan futbolcunun Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından sahada daha farklı şekilde kullanılacağı öğrenildi..

MULEKA PLANI ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Jackson Muleka'yı kaleye daha yakın oynatıp futbolcudan üst düzey verim almayı hesaplıyor. Siyah-Beyazlı ekiple şampiyonluk yaşamak isteyen Jackson Muleka, geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

MULEKA'NIN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Jackson Muleka'nın bonservisi için Standard Liege'e 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödedi. Muleka ile de 5 yıllık sözleşme imzalandı. 23 yaşındaki golcü Siyah-Beyazlılar'dan yıllık 1 milyon euro gelir elde edecek.





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