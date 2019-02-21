Şenol Güneş, Beşiktaş teknik direktörlüğünde ilk derbi heyecanını 2015-2016 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Vodafone Park’ın yapımı nedeniyle bu derbiyi Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayan Siyah-Beyazlı ekip, Mario Gomez (2) ve Simon Kjaer'in (kk) golleriyle 3-2 kazandı.

Siyah-Beyazlı takım, Güneş yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı ligde başarılı iç saha sonuçlarına imza attı. Beşiktaş, geride kalan 3 sezonda evindeki 3 Fenerbahçe maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Rakibini 2015-2016 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 3-2 mağlup eden ekip, 2016- 2017’de Vodafone Park’taki derbi mücadelesinden ise 1-1 beraberlikle ayrıldı. O maçta 90+4’te Marcelo’nun kendi kalesine attığı golle Kartal galibiyeti kaçırdı.

Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe ile evinde yaptığı lig maçını ise 3-1 kazanmıştı.