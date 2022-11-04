Beşiktaş ’taki ikinci dönemine 5-2’lik Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Teknik Direktör Şenol Güneş’in ara transferde kadroyu güçlendirmenin hesaplarını yaptığı belirlendi. Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı hocanın özellikle sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan kiralık oyuncuların yerlerine takviye düşündüğü ifade edildi.

GELECEK SEZONUN PLANLARI YAPILIYOR

Kartal sezon başında Wout Weghorst (Burnley), Arthur Masuaku (West Ham United), Dele Alli (Everton) ve Tayfur Bingöl’ü ( Alanyaspor ) kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Geride kalan dönemde Dele Alli dışında tüm kiralık oyuncular iyi performans sergiledi. Özellikle Weghorst ve Masuaku ortaya koydukları futbolla alkışları toplamayı başardı.

Şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapan teknik patron Şenol Güneş’in, kiralık oyuncuların yerlerine alternatif isimler bakılmasını istediği vurgulandı. Yerli veya yabancı oyuncu ayrımı yapmayan Güneş’in kapısının deneyimli ve kaliteli isimlere açık olduğu kaydedildi.





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STOPER DÜŞÜNÜLÜYOR

Şenol Güneş’in savunmaya stoper takviyesi istediği de öğrenildi. Romain Saiss ve Tayyip Talha Sanuç’tan memnun olan siyah-beyazlı hocanın doğrudan ilk 11’de görev yapabilecek seviyede bir stopere sıcak baktığı belirtildi.

Kadrodaki diğer stoperler Francisco Montero, Welinton Souza ve Emrecan Uzunhan’ı da beğenen Şenol Güneş’in bu oyuncuların performansına göre kesin kararını vereceği aktarıldı. Welinton’un ayrılmaması halinde stoper takviyesinin sezon sonuna bırakılabileceği ileri sürüldü. Brezilyalı futbolcuyla yolların ayrılması durumunda ise bir savunmacının takıma dahil edileceği vurgulandı.

ÖZEL PRİM YOK!

Beşiktaş Yönetimi’nin Galatasaray derbisi için özel bir galibiyet primi belirlemediği öğrenildi. Siyah-beyazlı futbolcuların dev maçın kazanılması halinde sezon başında tespit edilen sisteme göre normal galibiyet primi alacağı aktarıldı. Teknik heyet ve oyuncuların dev maç öncesi prim konusunda herhangi bir taleplerinin olmadığı da vurgulandı.









ÇEBİ'DEN MORAL YEMEĞİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi öncesinde teknik heyet ve futbolcularla birlik, beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Çebi keyifli bir ortamda geçen yemekte siyah-beyazlılara derbi için başarı diledi. Çebi daha sonra Teknik Direktör Şenol Güneş’le birlikte kongre üyesi olan Necip Uysal ile Cenk Tosun’a üyelik kartlarını verdi. Bu arada idmanda kolunun üstüne düşen Weghorst yemekte yer almadı. Hastanede kontrolden geçirilen Hollandalı golcünün kolunda ciddi bir probleme rastlanmadığı ve derbide forma giyebileceği vurgulandı.