BEŞİKTAŞ kariyerinde unutulmaz bir iz bırakan Şenol Güneş, sezonu da en iyi şekilde tamamlayıp, en azından takımı Şampiyonlar Ligi’ne sokmak amacında. Böyle bir başarının Beşiktaş’a mali kaynak sağlama açısından iyi bir miras olacağını düşünen Güneş, Şampiyonlar Ligi’ne girilmesi durumunda da Siyah-Beyazlılar’ın yeniden mali açıdan yükseliş fırsatı yakalayacağını düşünüyor. Huzur içinde takımı yeni gelecek teknik ekibe teslim etmek isteyen Güneş, Beşiktaş taraftarına da daha önce yaşadığı güzel anılara yakışır şekilde veda etmenin hesabı içinde. Kartal’ın tecrübeli hocası, ikinci yarıda gösterdiği performansla da bu yolda emin adımlarla ilerliyor.

2018’DEN ALACAK KALMADI

İkinci yarıda oynadığı 11 karşılaşmada 3 beraberlik ve 8 galibiyet elde eden Beşiktaş, mağlubiyet yüzü görmedi. Siyah-Beyazlılar, maç başına 2.45 puan ortalamasıyla ikinci yarının liderliğini Galatasaray’la paylaşıyor. 32 gol atıp, kalesinde 15 gol gören Kartal, özellikle son 4 maçtaki etkili oyunu ve skorer futboluyla taraftarını sevindiriyor. Ligde kalan 6 maçı da kazanıp, 10’da 10 yapma planı içindeki Şenol Güneş, bunu başardıkları takdirde ligi ilk 2 içinde bitireceklerini belirtiyor. Oyunculara 2018’e dair tüm alacaklarını ödeyen yönetimin de kalan borçları kapatmak için kaynak arayışında olduğu, takımın moralini yükseltmek istediği biliniyor.

Kaynak: Akşam