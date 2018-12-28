Milliyet Gazetesinden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun önceki gün gerçekleştirilen toplantıda sözleşmesi sezon sonu bitecek Teknik Direktör Şenol Güneş'e yeni bir kontrat teklif etme kararı alması camiada heyecan yarattı. Siyah beyazlı yönetimin yaptığı bu sürpriz hamlenin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Başkan Fikret Orman yönetiminde toplanan siyah-beyazlıların, 3.5 yıldır takımın başında bulunan Şenol Güneşe 1 senelik yeni sözleşme teklif etmeyi kararlaştırdığı belirlendi.

Buna göre kısa süre içinde yönetim kurulu tarafından deneyimli teknik adama 1 yıllık mukavele yenileme önerisi sunulacak. Teklifi kabul etmesi halinde Şenol Güneş'le sözleşme şartları için masaya oturulacak.

Siyah-beyazlı hocanın 1 yıllık teklife sıcak yaklaşmaması durumunda ise yönetim kurulu tarafından süreyle ilgili yeni bir hamle yapılmayacak.

31 Mayıs 2019'a kadar kontratı bulunan Şenol Güneş görevine devam edecek. Beşiktaş'ın Süper Lig'de elde edeceği sıralamaya göre sezon sonunda deneyimli hocayla ilgili kesin bir karar verilecek. Kartal'ın hedefine ulaşamaması halinde büyük olasılıkla Şenol Güneş'le yollar ayrılacak.

Aynı şartlarla

Kısa bir tatil için yurt dışına çıkan teknik patron Şenol Güneş ile siyah-beyazlı yöneticilerin pazar günü İstanbul'da bir araya gelecekleri belirlendi. Yapılacak görüşmede yönetimin 1 yıllık sözleşme yenileme teklifini deneyimli hocaya resmen ileteceği öğrenildi. Siyah-beyazlı idarecilerin, teklifi kabul etmesi durumunda kısa süre içinde. Güneş'in sözleşmesini mevcut koşullarla 2020 yılına kadar uzatacağı ifade edildi.

Takıma yönelik stratejik hamle

Teknik Direktör Şenol Güneş'e bir yıllık yeni sözleşme teklif edilme kararı alınmasının perde arkasında bazı stratejik gerekçeler de bulunuyor. Bunların en başında da son dönemde motivasyonları bir hayli dağılan ve hem saha içinde hem de saha dışında disiplin zaafiyeti gösteren futbolcuların motivasyonunu yüksek tutmak geliyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, teklifi kabul etsin veya etmesin Şenol Güneş'le ilgili spekülasyonları noktalayarak oyunculara net bir mesaj vermeyi hedeflediği aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamayla Güneş'e şampiyonluk yarışında destek veren idarecilerin son dönemde takım içinde yaşanan sorunları çözmek ve oyuncuların yeniden ayağa kalkabilmesi için bu yönde karar aldığı vurgulandı.