A Milli Takım 'daki görevine son verilen ve ardından adı sıklıkla Beşiktaş 'la anılan Şenol Güneş sürpriz teklif! Eylül 2021'de Milli Takım Teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmayan Şenol Güneş hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

EURO 2020'de hayal kırıklığı yarattı

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, İtalya, Galler ve İsviçre'nin bulunduğu grupta puanla tanışamazken turnuvanın en kötü performanslarından birine imza attı. Dünya Kupası grup elemelerinde Hollanda'ya deplasmanda 6-1 yenilen A Milli Takım'da Şenol Güneş defteri kapanmış oldu. Şenol Güneş'in yerine A Milli Takım teknik direktörlüğüne Stefan Kuntz getirilmişti.

Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilmişti

Yeni sezonda mutlaka bir takımın başına geçmeyi planlayan Şenol Güneş, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ve Valerien Ismael göreve gelmeden önce Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyordu. Hatta Şenol Güneş'in Ismael öncesi Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmiş ancak 69 yaşındaki teknik adam söz konusu haberleri yalanlamıştı.

Güneş'e Birleşik Arap Emirlikleri'nden 3 teklif

69 yaşındaki tecrübeli teknik adam yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir. Uzun süre adı Beşiktaş'la da anılan Şenol Güneş, 14 takımın yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri ligindeki 3 takımdan şubat ayı sonunda teklif almıştı.

Teklifleri bekletiyor

Akşam'da yer alan habere göre; Şenol Güneş'in menajerler aracılığıyla aldığı 3 teklife aradan 2 ay geçmesine rağmen hala cevap vermemesi dikkat çekti. Şenol Güneş'in yeni sezon için aldığı bu teklifleri beklettiği ve gelecek olası diğer tekliflerle birlikte düşünüp son kararını vereceği öğrenildi.