Beşiktaş 'ta Hatayspor maçının ardından radikal değişiklikler yaşanmış ve Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in görevine son verilmiş ve Siyah-Beyazlılar'ın tarihine geçmiş olan Şenol Güneş'i getirmişti. İlk maçından galibiyetle ayrılan Şenol Güneş, ikinci maçına deplasmanda Galatasaray 'a 2-1 mağlup olurken takımı da kötü bir performans göstermişti. Deneyimli teknik adama kötü haber de geldi.





Cenk Tosun'un golü Beşiktaş'a yetmedi

Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle ilk 11’e geçiş yapan Cenk Tosun, Ümraniyespor maçının ardından dün akşam Galatasaray’ı da boş geçmedi. Tecrübeli forvet, yarım voleyle klas bir gole imza attı. Ancak bu gol, Kartal’a puan için yeterli olmadı.

Mert Günok daha ne yapsın!

Kara Kartal’ın tecrübeli file bekçisi MertGünok, Ümraniyespor karşılaşmasının ardından Galatasaray derbisine de ilk 11’de başladı. Karşılaşma 2- 1’likGalatasaray galibiyetiyle sona erse de Mert’in ortaya koyduğu performans, dikkat çekti. Özellikle 34. dakikada Galatasaray, Dries Mertens’in topukla attığı şut ile gole çok yaklaştı. Mert Günok, topu son anda çelmeyi başardı. Kalesine gelen 5’i isabetli şutun 3’üne izin vermeyen Mert, sahadan üzgün ayrıldı.









Atiba ilk kez...

Beşiktaş ’ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Sezon başından bu yana sakatlığı bulunan ve 12 hafta boyunca takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncu, Galatasaray maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Bir süredir takımla çalışan ve sakatlığını tam olarak atlatan Atiba, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Galatasaray maçının kadrosuna dahil edildi ancak süre alamadı.

Gedson'a sert müdahaleler

İki sezon önce kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve geçen sezonu Rizespor 'da geçiren Gedson Fernandes, eski takımına karşı ilk derbisine dün Beşiktaş formasıyla çıktı. Takımının en iyileri arasında yer alan Gedson, mücadele boyunca oldukça sert müdahalelere maruz kaldı. Portekizli yıldız, 5 faulle derbide kendisine en çok faul yapılan oyuncu oldu.

Tayyip-Saiss'te uyum sorunu

Teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında savunmanın göbeğinde oynattığı Tayyip Talha Sanuç ile Romain Saiss'i, derbide de ilk 11'de oynattı. Ümraniyespor karşısında Beşiktaş, kalesinde iki gol görmüştü. Dün de SarıKırmızılılar karşısında Siyah-Beyazlılar, 2 gole engel olamadı. Yani Kara Kartal, Güneş'le çıktığı ilk iki mücadelede toplamda 4 gol yedi.









Galatasaray derbisi sonrası Beşiktaş'ta Artur Masuaku, Valentin Rosier ve Umut Meraş sakatlandı. Araya kadar oynanacak iki maçta Necip Uysal ve Tayfun Bingöl bek olarak görev yapacak.

Şenol Güneş yönetiminde Ümraniyespor'u yendikten sonra Galatasaray derbisinden yinek çıkan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah beyazlıların kanat bekleri sakatlanınca Güneş'in elinde birçok mevkide oynamaları nedeniyle joker olarak tanımlanacak Necip Uysal ve Tayfur Bingöl dışında alternatif kalmadı.

Arthur Masuaku'nun sürpriz sakatlığı

Galatasaray derbisi öncesi Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku, sol dizindeki ağrılardan şikayetçi oldu. 28 yaşındaki futbolcunun ağrıları geçmeyince Galatasaray derbisi kadrosundan çıkarıldı.

Valentin Rosier ilk yarıyı tamamlayamadı

Galatasaray derbisinin ilk yarısında sakatlığa kurban verilen ikinci isim Fransız futbolcu Valentin Rosier oldu. 26 yaşındaki futbolcu, sağ baldırındaki sorun nedeniyle 40. dakikada yerini Tayfun Bingöl'e bıraktı.

Umut Meraş devam edemedi

Arthur Masuaku'nun sakatlığı nedeniyle ilk 11'de şans bulan sol bek Umut Meraş da 70. dakikada sakatlar kervanına katıldı. Attığı depar sonrası yedek kulübesine dönen 26 yaşındaki futbolcu, "Beni çıkarın" işareti yaptı. Umut Meraş'ın yerine Necip Uysal oyuna girdi.

Şenol Güneş'in elinde alternatif kalmadı

Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Serikspor, Süper Lig'de ise haftaya Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlıklar sonrası Necip Uysal ve Tayfun Bingöl dışında bek alternatifi kalmadı.

Tayfur Bingöl'ün oynadığı mevkiler

Tayfur Bingöl, bu sezon Alanyaspor 'da 4 Beşiktaş'ta 7 maçta forma şansı buldu. Galatasaray maçında 40. dakikada sağ bek Valentin Rosier'in yerine oyuna girdi. 70. dakikada Umut Meraş'ın sakatlanmasından sonra sol beke geçti.

Necip Uysal: Beşiktaş'ın jokeri

14 yıldır aralıksız Beşiktaş forması giyen Necip Uysal ise tam anlamıyla joker olarak biliniyor ve nerede eksiklik varsa o mevkide forma giyiyor. Beşiktaş kaptanı bu sezon 8 maçın 6'sında stoper 2'sinde sağ bek oynadı.

Necip Uysal 6 farklı mevkide forma giydi

Necip Uysal, Beşiktaş'ta sol bek, sağ bek dahil olmak üzere 6 farklı mevkide şans buldu.







