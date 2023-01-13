Süper Lig'de ara transfer dönemi başladı. Kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş 'ta orta sahaya yeni bir isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

HAKEMLER AÇIKLANDI

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları 13, 14 ve 15 Ocak'ta oynanacak. Mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu. Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 19. haftadaki zorlu Trabzonspor-Başakşehir maçını Ali Şansalan yönetecek. Konyaspor- Beşiktaş maçının hakemi Abdulkadir Bitigen olurken Galatasaray -Hatayspor maçını Kadir Sağlam ve Gaziantep FK- Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

WEGHORST ÜLKEDEN AYRILDI

Beşiktaş, Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst ile yollarını ayırdı. Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United'a transferi konusunda anlaşma sağlanması üzerine siyah-beyazlılar, oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verdi. Hollandalı golcü İstanbul'dan ayrıldı.

KARTAL 3 MİLYON EURO KAZANDI

Hollandalı yıldız takım arkadaşları ve teknik ekip ile vedalaşıp eşyalarını topladı. Beşiktaş 2.8 yıllık garanti ücreti ve 200 bin bonus olmak üzere kontratında yazan toplam 3 milyon Euro’yu tahsil edecek. Bu rakamın Manchester United tarafından ödeneceği bildirildi.

ABOUBAKAR'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Weghorst'la yollarını ayıran Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile görüşmelerini sürdürüyor. Kamerunlu oyuncuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, 30 yaşındaki oyuncunun da tekrar siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Weghorst'un da gidişiyle Aboubakar'la görüşmeleri daha da sıklaştıracak olan Kara Kartal, birkaç gün içinde bu transferi bitirmek istiyor.

ORTA SAHAYA SÜRPRİZ İSİM

Rus basınında yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, Dmitri Barinov'u kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Dmitri Barinov'un menajeri Pavel Banatin, Rus basına açıklamalarda bulundu. Banatin, oyunsuna gelen teklifleri değerlendirmeye aldıklarını açıklarken Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan da teklif aldıklarını duyurdu. Banatin, Beşiktaş'ın transfer detaylarını da açıkladı.

'BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELDİ'

Orta saha oyuncusunun menajeri Banatin, "Evet, doğru Beşiktaş Dmitri'nin transferiyle ilgileniyor. Satın alma opsiyonlu kiralık ve bonservisi için görüşmeler var. Ancak görüşmelerin hangi aşamada olduğunu kulüpten öğrenebilirsiniz" dedi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Siyah-Beyazlı ekibin transfer listesinde yer alan Barinov'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 15 defa Rusya Milli Futbol Takımı forması giyme şansı elde etti. Genç orta saha oyuncusu gol sevinci yaşayamadı. Bu sezon Rusya Ligi'nde 16 karşılaşmada görev alan orta saha oyuncusu Barinov 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu 1 sarı kart gördü. Ayrıca Rusya Kupası'nda ise 4 karşılaşmada forma giyme şansı yakaladı. (Ajansspor)



