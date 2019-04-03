Şenol Güneş: Zor bir maç olacak

A Milli Takımımız’ın başında Euro 2020 elemelerinde 2’de 2 yapan Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş’in şu an itibariyle aklı fikri, sadece pazartesi günü oynayacakları Çaykur Rizespor karşılaşması...

Dünkü idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Güneş’in, “Rizespor, ligin en formda takımlarından biri. Bizi zor bir maç bekliyor. Artık telafisi olmayan bir döneme giriyoruz. Herkes, bu maça çok iyi odaklansın” dediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, antrenmanda da sık sık oyuncularını uyardığı bildirildi.