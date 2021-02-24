Şenol Güneş: Yükselmemiz gerekiyor

A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'a konuştu. Güneş, hem A Milli Takımımız'ın oynayacağı maçlar, hedefleri ve Türk futbolu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte tecrübeli hocanın sözleri: "2022 Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. EURO 2020 şu an için gündem değil. Sportif başarı ve ülke tanıtımı için Dünya Kupası çok önemli. Hollanda maçını İstanbul'da zemin sorunu nedeniyle Türk Telekom'da değil, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız. Mart'ta oynayacağımız 3 önemli Milli maçımız (24 Mart Hollanda, 27 Mart Norveç (d-İspanya), 30 Mart Letonya) var. Rakipleri iyice analiz ettik ve elimizdeki oyuncu grubuyla en iyisini yapacağız. EURO 2020'de yükselmek istiyorsak İtalya, Galler ve İsviçre gibi takımları geçmemiz lazım. FIFA'da 32. sıradayız. Bunu önce 20'lere sonra 10'lara çıkarmamız lazım."

‘Onlarla gurur duyuyorum’

"Süper Lig'de oynanan oyunda yavanlık var. Oyun keyif vermeli. Takımlarımızın uluslararası başarısı hem takımları hem de taraftarı heyecanlandırır. Yurt dışına çıkan oyuncularımızla gurur duyuyorum. Ama bu başarıyı devamlı hale getirmemiz lazım. Türkiye'de oynamak sizi ilgilendirir. Uluslararası arenalar; Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Şampiyonası... Bunlar asıl vitrindir. Ben küçükken Pele'yi biliyordum. Brezilya'ya mı gittim? Nereden biliyordum Pele'yi? Dünya Kupası'ndan. Şampiyonlar Ligi veya Avrupa'da başarı geldiği zaman bilinirlik de artıyor. Kulüplerimizin ekonomik ve uluslararası alanda büyümesi için bu başarılar önemli. Kulüplerimiz yarışırken üreten bir model kurmalı.”



