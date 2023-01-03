Beşiktaş , Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Siyah Beyazlılarda sakatlığını atlatan Faslı savunma oyuncusu Saiss takımla çalışmalara başladı... Dünya Kupası'nda arka adalesinden sakatlık yaşayan tecrübeli futbolcunun iyileştiği ve Kasımpaşa karşılaşmasında büyük ihtimalle kulübede olmasının beklendiği ifade edildi. Transfer çalışmalarını da sürdüren Siyah-Beyazlılar'da gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...





Ghezzal'dan iyi haber

Beşiktaş'ta sakatlığı süren bir diğer oyuncu Rachid Ghezzal'den ise iyi haberler geliyor... Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Cezayirli futbolcunun sahaya dönme konusunda çok hırslı olduğu, fiziki dezavantajını gidermek için büyük gayret sarfettiği belirtiliyor... Ghezzal'ın ay sonunda takımla çalışmalara başlama ihtimalinin gündemde olduğu bilgisine ulaşıldı...

Dele Alli ile yol ayrımı

Beşiktaş'ta performansı yeterli düzeye ulaşmayan dele allı ile de yol ayrımı söz konusu olabilir... İngiliz oyuncunun performansını düşük bulan siyah beyazlı teknik heyet, Dele Alli ile bağları koparma yolunu arayabilir... Oyuncunun takım bütçesi üzerindeki yükünün ağır olduğunu düşünen siyah beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcunun takıma yeterli düzeyde katkı yapmadığı değerlendirmesinde bulunuyor... Dele Alli gibi performansı yetersiz bulunan Francısco Montero ile de yolların ayrılma ihtimali siyah beyazlıların gündeminde yer alıyor...





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Şenol Güneş hedefini belirledi

Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, mart ayındaki Fenerbahçe maçı öncesi hedefi belirledi. Takımının zirve yarışına girmesi adına yoğun bir mesai harcayan Güneş, derbiye kadar kayıp yaşamak istemiyor.

Hasan Ali Kaldırım sürprizi

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in savunma hattını güçlendirmek için yönetime rapor sunduğu ifade edildi... Tecrübeli teknik adamın sağ bek,, sol bek ve stopere takviye istediği; yerli ve yabancı ihtimallerin değerlendirildiği, sol bek mevkisi için Hasan Ali Kaldırım isminin gündeme geldiği öğrenildi.

Siyah beyazlıların savunmanın yanı sıra, hücum hattını zenginleştirebilecek forvet arkası pozisyonunda oynayan bir futbolcuyu da kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. (BeinSports)

Dele Alli'nin Everton'a Attığı Goller