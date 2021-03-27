Şenol Güneş yine tarihe geçti! Dünya Kupası elemelerine 2'de 2 başlangıç...
A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemelerinde ilk 2 maçında 2 galibiyet aldı. Grubun güçlü takımlarından Hollanda ve Norveç'i geçen Türkiye, böylece tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başladı
A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemelerinde ilk 2 maçında 2 galibiyet aldı ve 6 puana ulaştı. Grubun güçlü takımlarından Hollanda'yı evinde 4-2 ve Norveç'i ise İspanya'da 3-0 ile geçen Türkiye, böylece tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başladı
2022 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 galibiyet
2018 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 beraberlik
2014 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 yenilgi
2010 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 beraberlik
2006 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 beraberlik
2002 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 beraberlik
1998 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 yenilgi
1994 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 beraberlik
1990 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 beraberlik-1 yenilgi
1986 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 yenilgi
1982 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 yenilgi
1978 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 beraberlik
1974 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 yenilgi
1970 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 yenilgi
1966 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 yenilgi
1962 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet - 1 yenilgi