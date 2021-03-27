A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemelerinde ilk 2 maçında 2 galibiyet aldı ve 6 puana ulaştı. Grubun güçlü takımlarından Hollanda'yı evinde 4-2 ve Norveç'i ise İspanya'da 3-0 ile geçen Türkiye, böylece tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başladı

2022 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 galibiyet

2018 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 beraberlik

2014 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 yenilgi

2010 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 beraberlik

2006 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 beraberlik

2002 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 beraberlik

1998 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 yenilgi

1994 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 beraberlik

1990 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 beraberlik-1 yenilgi

1986 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 yenilgi

1982 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 yenilgi

1978 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 beraberlik

1974 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet-1 yenilgi

1970 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 yenilgi

1966 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 2 yenilgi

1962 Dünya Kupası elemeleri / ilk 2 maç 1 galibiyet - 1 yenilgi