A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerine iki müthiş galibiyet ile başladı. Önce sahasında grubun favorisi olarak gösterilen Hollanda'yı 4-2, ardından Norveç deplasmanında 3-0 kazanan Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası elemeleri tarihinde ilk kez grubuna 2'de 2 ile başladı.

Tarihte ilk liderlik için

Şenol Güneş yönetimindeki "BizimÇocuklar" bu iki önemli galibiyet ile artık yönlerini liderliğe çevirdi. Milli Takım tarihinde ilk kez eleme grubunu lider bitirip Dünya Kupası vizesi peşinde.

Şenol Güneş, Türk takımları ile Şampiyonlar Ligi'nde de grup liderliği yaşayan ilk teknik direktör olmuştu. Euro 2020 elemelerinde de liderliğin kıyısından dönen A Milli Takım bu kez büyük bir fırsata imza attı

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde liderlik yok

A Milli Takım, 1954 dışında sadece 2002 Dünya Kupasına grup elemeleri sonucu katılırken Avrupa Şampiyonasına 5 kez grup aşaması üzerinde katıldı. Bu finallerin iki tanesinde 2.sırada yer alıp doğrudan, iki tanesinde 2.sırada yer alıp play-off ile bir tanesinde de 3.sırada yer alıp en iyi üçüncü olarak yer aldık.

Euro 1996 / Grup İkincisi (doğrudan katıldık)

Euro 2000 / Grup İkincisi (play-off sonucu)

DK 2002 / Grup İkincisi (play-off sonucu)

Euro 2008 / Grup İkincisi (doğrudan katıldık)

Euro 2016 / Grup üçüncüsü (en iyi üçüncü)

Euro 2020 / Grup ikincisi (doğrudan katıldık)

Euro 2020 elemelerinde liderlik son iki maçta kaçtı

A Milli Takım, Euro 2020 elemelerinde Fransa karşısında yenilmeden 4 puan alıp liderlik için büyük fırsat yakalamış, son iki maça ilk sırada girmişti. Fakat grubu ikinci sırada bitirmeniz sayesinde de doğrudan finallere gitme fırsatının olmasıyla birlikte İzlanda maçını berabere bitirip rakibin yaklaştırmayan Türkiye, grubu ikinci bitirmişti.

Euro 2008 Elemelerinde 4'te 4 ile başlamıştık

Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takım, Euro 2008 elemelerine ilk 4 maçta 4 galibiyet ile başlarken daha sonra avantajını yitirip ikinci sırada yer almış ancak doğrudan finallere gitme fırsatını yakalamıştı

Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde başarmıştı

Dünya Kupası elemelerinde ise grubunu ikinci sırada bitiren takımlar Avrupa Kıtası elemelerinden doğrudan finallere gitme şansı yakalayamıyor. Lider olmak bu alanda çok önemli. Şenol Güneş, Beşiktaş kariyerinde 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi grubunu lider bitirmiş ve Türk takımları içinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliği unvanına sahip olmuştu





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr