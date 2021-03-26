Şenol Güneş: Yine en iyisini yapın

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda favori Hollanda’yı 4-2 yenerek bu maceramıza harika bir başlangıç yapan A Milli Takımımız’da Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularına sonuna kadar güveniyor. Norveç karşılaşmasında da hedefi galibiyet olarak belirleyen ve mağlubiyeti aklından bile geçirmeyecek olan Ay-Yıldızlılar’da Güneş, “Bir takım oluşturmaya çalıştık, bizim çocuklar bunlar. 10 yıl sonra yeni hocalar ve oyuncular gelecektir. Bu düşünceyi yerleştirilebilir, sürdürülebilir yapmak istiyoruz. Oyuncular takımı sahipleniyor, ülkenin bireyi olarak görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Kaybettikleri zaman tek başına üzülüyorlar ama kazandıklarında tüm ülkeyi mutlu ediyorlar” diye konuştu.

‘Kazanırsak büyük avantaj’

Soyunma odasında takımı şimdiden Norveç maçına motive etmeye çalışan Güneş’in, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Hollanda karşısında muhteşem bir galibiyet elde ettiniz. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Bu yoğun tempoda şimdi ise rakibimiz Norveç olacak. Hollanda maçında olduğu gibi yine sizden, çıkıp en iyisini yapmanızı bekliyorum. Eğer kazanırsak ve ardından Letonya’yı da yenersek, grupta daha ilk 3 maçtan çok önemli bir avantajı elimize geçirme fırsatını yakalarız. Son maçtaki zaferimizi ekstra motivasyon olarak kullanıp, artık sadece Norveç’e konsantre olalım” dediği bildirildi.