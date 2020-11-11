Şenol Güneş: Yediğimiz golü saymıyorum!

Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Hazırlık maçı olarak güzel bir maçtı. Gol düellosu halinde geçti. Bugün oyuna baktığımızda ilk yarıda yediğimiz golde sahada 10 kişiydik. Zaten o golü ben saymıyorum. Orada eliyle aldı, Rusya maçında da yine Sloven bir hakem benzer hata yapmıştı. Olan oldu sonuçta bir hazırlık maçı... İkinci yarıda da Merih oyuna girmişti ama tam ısınamamıştı. Orada 2 dakikada 2 gol yedik. Sakatlarımız fazla oldu. Orkun Kökçü, Mert Çetin ve cengiz Ünder... Cengiz'inki ciddi değil gibi duruyor. Maksat böyle bir maçta oyuncularımızı görmekti ve gördük. Hazırlık maçı olarak oyuncularımın niyeti ve performansından memnunum.





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