Şenol Güneş: Yarışın içinde kalalım

Süper Lig’de çıktığı son 2 maçta 4 puan kaybederek, zirve yarışından bir hayli uzaklaşan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, Atiker Konyaspor ile oynayacakları kritik müsabaka öncesinde futbolcularına ciddi uyarılarda bulundu. Hafta arası düzenlediği basın toplantısında eleştirilere cevap verirken, çeşitli sebeplerden dolayı başarısız bir sezon geçirdiklerini kabul eden Güneş, Konyaspor maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor’un ligin güçlü ekiplerinden biri olduğuna vurgu yapan siyah-beyazlı hocanın, “Beşiktaş her zaman zirve yarışının içinde olmalı. Şampiyonluk şansımız çok azaldı ama bu takımın hedefi Şampiyonlar Ligi’ne gitmek olmalı. Bunun için bu hafta kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Son dönemde bazı şanssızlıklar yaşadık ama ne olursa olsun bunlar bahanemiz değil. Sürekli pas yapın, sabırlı olun. Orta sahada hem dirençli hem de yaratıcı olmalısınız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Şenol Güneş, orta saha ve kanat oyuncularından Burak Yılmaz’ı sürekli topla buluşturmalarını da istedi. Burak’ın defans arkasına etkili koşular yaptığını belirten deneyimli teknik adamın, “Belki çok fazla pozisyon bulamayabiliriz. Konyaspor, takım savunmasını iyi yapan bir ekip. Bu nedenle yakaladığımız fırsatları mutlaka gole çevirmeliyiz. Gol kadar, final pasları da çok önemli ve en önemlisi birbirinizle yardımlaşmanız” diye konuştuğu vurgulandı.

(Milliyet)