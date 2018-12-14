Karaman, o sezon Güneş'in yardımcısıydı

Süper Lig'de 2010-11 sezonunda Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde aynı sezonda 'Üç Büyükler' ile oynadığı üç maçı da kazanmıştı. O sezondan sonra göreve gelen 2'si yabancı 9 teknik adam da bunu başaramamıştı. Ve ligde bu sezon geride kalan haftalarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi de 2-1 mağlup eden Trabzonspor pazar günü Beşiktaş'ı deplasmanda yenmeyi başarırsa, teknik direktör Ünal Karaman, Şenol Güneş'in ardından bunu gerçekleştiren ilk teknik adam olacak. Bordo-mavililer, 2010-11 sezonunda ise Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0 ve Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etmişti.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ RAKİP OLDULAR

BU istatistiğin ilginç yüzü ise 2010-11 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcısının Ünal Karaman olmasıydı. Hafta sonunda oynanacak karşılaşmada Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak, Ünal Karaman ise Trabzonspor'un teknik adamı olarak görev yapacak. Pazar günkü mücadele aynı zamanda iki teknik adamın Süper Lig'deki ilk karşılaşmaları olacak. Şenol Güneş'in ardından Ünal Karaman gelene kadar Trabzonspor'u çalıştıran isimler ise şöyle: Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu ve Rıza Çalımbay.

HUGO BEŞİKTAŞ'I AFFETMİYOR

Kolombiyalı golcü, Akhisar ve Trabzonspor formaları ile Beşiktaş'a karşı 6 maçta tam 5 gol atmayı başardı

rabzonspor'un Kolombiyalı forveti Rodallega, Beşiktaş karşısında takımının büyük gol silahı olacak. Zira Beşiktaş, Erzurumspor ile birlikte Rodallega'nın Türkiye kariyerinde en çok gol attığı iki takımdan biri... Tecrübeli futbolcu Akhisarspor ve Trabzonspor formaları ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 6 lig maçında tam 5 gol attı. Kolombiyalı bu gollerin 3 tanesini Akhisarspor, ikisini de Trabzonspor'dayken kaydetti. Trabzonspor'un bu sezon Galatasaray (4-0) ve Fenerbahçe (2-1) galibiyetlerinde gol atamayan Hugo Rodallega, Üç Büyükler'e karşı suskunluğunu Beşiktaş maçında bozmak istediğini söyledi.

(Sabah)