Şenol Güneş ve Sergen Yalçın bir arada

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı kursun açılışında, sezon sonunda A Milli Takım'daki görevine başlayacak olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenörlükte yeni trendler ve antrenörlük ilkeleri konularını içeren bir konuşma yaptı. TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da açılışta hazır bulundu.

3 Haziran'a kadar sürecek kursta; Yücel Uyar, Mehmet Ekşi, Nur Mustafa Gülen ve M. Nedim Karadeniz antrenör eğitmeni olarak yer alıyor. UEFA Pro Lisans Kursu'na katılan isimler ise; Ali Rıza Sergen Yalçın, Arif Ufuk Kahraman, Ayhan Akman, Erdoğan Özdoğan, Eren Şafak, Fazlı Tan, Fethi Çokkeser, Gökhan Uzungüngör, Hakan Bozdağ, Hüseyin Çimşir, İlhan Özer, Kadir Akbulut, Münir Yıldırım, Mehmet Kaplan, Mehmet Kenan Öztürk, Osman Akyol, Murat Aslan, Mustafa Gürsel, Önder Engin, Recep Karatepe, Recep Umut, Veyis Kanber, Volkan Kazak ve Yalçın Koşukavak.