Kara Kartal'da yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından Şenol Güneş takımın başında çıktığı ilk maçtan 5-2'lik bir galibiyetle ayrıldı ve Fransız teknik adamın sezon başından bu yana savunduğu düşünceyi ilk maçtan yıkmış oldu. İşte detaylar...

Şenol Güneş ile Özel Röportaj

DEDİKODULARI TACA ATTI

Beşiktaş , Galatasaray ’la cumartesi günü oynayacakları derbinin hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, yenileme çalışması ağırlıklı sürdü. Güneş, idmanın ardından sportif direktör Ceyhun Kazancı'yla bir araya gelip takımın son durumu ve oyuncularla ilgili olarak karşılıklı değerlendirmede bulundu.

WEGHORST ÇOK MUTLU

Valerien Ismael’le yolların ayrılması sonrasında Şenol Güneş’in tercihiyle önceki günkü Ümraniyespor karşılaşmasında Cenk Tosun’la beraber hücum hattında görev yapan Wout Weghorst, oldukça etkili bir görüntü sergiledi. Hollandalı forvet, maçı 2 golle tamamlarken yeni formasyonda üzerindeki yükü Cenk’le paylaştığı için daha mutlu olduğu öğrenildi.









DERBİDE KALE MERT'İN

Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş’in Ersin Destanoğlu’nun yerine kaleyi devrettiği Mert Günok, 343 gün sonra sahaya çıkmıştı. Tecrübeli eldiven, kalesine gelen 3 isabetli şutun 2’sinde meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Güneş’in, Galatasaray maçında da tercihini Mert’ten yana kullanmayı düşündüğü öğrenildi.

GEDSON KENDİNE GELDİ

Ümraniye karşısında 2 gol, 1 asist kaydeden Tosun Paşa'nın dışında Weghorst'un da iki gol bulması haftalardır hücumdaki kısırlığın karşısında İsmael'in düşüncesinin doğru olmadığını gösterdi. İsmael'in son 4 maçının 3'ünde kulübede oturan Gedson da 1 asistle geceyi kapatırken, performansıyla öne çıktı.

ROSİER'E YAKIN MARKAJ

Ümraniye maçının devre arasında Rosier'in performansını yeterli bulmayıp kenara alan ve yerine Tayfur Bingöl'ü oyuna süren Şenol Güneş, terapiye başladı. Dün Rosier ile antrenmanın başında toplantı yapan tecrübeli teknik adam, "Sen Türkiye'nin en iyi sağ bekisin. Neler yapabileceğini daha önce gösterdin, yine göstermeni bekliyorum. Oyunun hem savunma hem de hücum tarafında çok daha iyisini yapacağını biliyorum. Sana güveniyorum, çalışmaya ve arzulu olmaya devam et" sözleriyle oyuncusuna derbi öncesi moral verdi.

GHEZZAL TEDAVİ İÇİN KATAR'DA

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan Rachid Ghezzal, tedavi için Katar'a gitti. 30 yaşındaki oyuncunun Katar'da uzman bir ekip tarafından kontrol edileceği öğrenildi. Ligin 2. haftasında Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal'ın, sağ ayak tarak kemiği ve parmak ekleminde yırtık tespit edilmişti. Tecrübeli sağ kanat, Trabzonspor maçında forma giymiş ancak yeniden sakatlanmıştı.

TEZİNİ ÇÜRÜTTÜ

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, saha içinde takımın, saha dışında ise camianın havasını değiştirdi. Küskün olan Cenk Tosun, Mert Günok ve Gedson Fernandes'i ilk maçtan kazanan tecrübeli hoca, "Adaletli forma dağıtacağım, hepiniz göreceksiniz" mesajıyla yola çıktı. 11'de oynaması gerektiği konuşulsa da Valerien İsmael'in tercih etmediği Cenk'in performansı, eski hocasının tezini çürüttü. Fransız çalıştırıcının, 31 yaşındaki oyuncuyu 11'de oynatmamasının sebebi; Weghorst ile aynı anda sahada olduğunda takımın oyundan düştüğü ve kontrolün rakibe geçtiği şeklinde ifade ediliyordu. (Sabah)

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