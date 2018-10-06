Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye deplasmanda 2-0 yenilirken, forvette yaşanan problem bir kez daha su yüzüne çıktı.

Bu sezon sadece 6-0 kazanılan Torshavn maçında 3 kez ağları havalandıran Larin, diğer karşılaşmalarda beklenen verimi sağlayamayınca Şenol Güneş, sezon öncesi gönderilmek istenen Vagner Love'a sarıldı. 34 yaşındaki Love, Malmö karşısında hayal kırıklığı yaşattı. Brezilyalı yıldız, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede iki isabetli şut bulabildi.

Beşiktaş'ın bu sezon attığı 30 golün 8'i forvetlerden gelirken Şenol Güneş'in Konyaspor maçında Güven Yalçın'a şans verebileceği öğrenildi. (Sabah)