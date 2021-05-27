Şenol Güneş: Umudu mutluluğa çevirmek için daha çok çalışacağız

A Milli Futbol Takımı'nın hocası Şenol Güneş, Azerbaycan ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde konuştu. Tecrübeli teknik adamın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Daha önce bizimle birlikte olan futbolcularımız var. Önceki maçlarda katkı sağlayıp sakatlık ya da teknik sebepler dolayısıyla yer veremediğimiz futbolcular var. Bize bir umut besliyorlar, bu umudu mutluluğa çevirmek için daha çok çalışacağız. Biz Türkiye'yiz, bu ülke bizim. Telefon açıp erik göndereyim, ceviz göndereyim diyenler oluyor. Dua edin bize."

'Kadroya giremeyen sitem ediyor'

"Yer veremediğimiz oyuncularımız sitemlerini belli ediyor. Bu bizim için iyi, Milli Takımın sevildiğini ve sahiplenildiğini gösteriyor. Kadrodaki oyuncular kendilerini göstermek için çok heyecanlılar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor."

'Burak ve Emre...'

"Burak, liderliği bugüne kadar götürdü. En azından 6 ay kadar götürür, KDV'si var ya, onun için. Siz daha iyi bilirsiniz. Her geçen gün üzerine koyarak geldi. Burak liderliği kaldıramasa Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmazdı. Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu gibi kendini teknik direktörlüğe hazırlıyor."



