Şenol Güneş: Umarım yarınki maçta da iyi oynayıp kazanırız

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu. Şenol Güneş maçın öneminden bahsederken "Macaristan'a kaybettik, o maçı burada telafi etmek istiyoruz. Daha da önemlisi iyi futbol oynamak istiyoruz. Umarım yarınki maçta da iyi oynayıp kazanırız" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, Rusya ile Türkiye'de oynanacak maçın İstanbul'da olacağını belirtti

'Efecan gibi oyuncuları daha önce yakalamamız lazım'

"Efecan Karaca, yaş olarak baktığımız zaman ve son yıllarda yakaladığı performansa bakarsak çok önemli çıkış yaptı. Genel eğitim sorunumuzdan ve arama-tarama bölümünü eksik yaptığımızı gösteriyor. Tabii onun da eksiği vardır bizim de vardır, tesis vs. gibi. 25 ve sonrasında yakaladığımız oyuncular oluyor, 17-18 yaşında yakalamamız lazım. Ülkemizde çok yetenek var, bunlar için el birliği ile çalışmak gerekiyor"

'Macaristan'a kaybettik, o maçı burada telafi etmek istiyoruz'

"Eylül ayına daha iyi durumdayız. Ritim olarak daha istediğimiz seviyede değiliz. Diğer takımlarda böyle. Umarım yarınki maçta da iyi oynayıp kazanırız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Güçlü bir rakip ile oynayacağız. Grupta 6 puan olan bir takım. Rusya ile daha önce de oynamıştık. Macaristan'a kaybettik, o maçı burada telafi etmek istiyoruz. Daha da önemlisi iyi futbol oynamak istiyoruz"

'Rusya takımını beğeniyorum'

"Pandemi gölgesinde olunca takımlar etkileniyor. Rusya takımını beğeniyorum, takım oyunu oynayan hareketli bir takım. Savunmada eksiklerini giderecek bir yapıları var."

'Rusya maçı İstanbul'da'

"Rusya ile Kasım ayında ev sahibi olarak oynayacağımız maç İstanbul'da olacak. Rusya maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. İstanbul dışında oynamayı düşünüyorduk ancak pandemi döneminde ulaşım nedeniyle böyle bir karar aldık. Pandemi ortadan kalkınca birçok şehirde oynamak, taraftarlarla kucaklaşmak istiyoruz"



