Şenol Güneş: Trabzonspor ilk yarının önemli maçı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında önceki akşam Malmö’ye 1-0 kaybederek kupada havlu atan Siyah- Beyazlılar’da tüm gözler lige döndü... Trabzonspor’la yarın Vodafone Park’ta oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına dün başlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularından Malmö maçını geride bırakmalarını istedi. İdman öncesinde takımla toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, “Gruptaki tüm maçları kazanabilecek kaliteye sahip olmamıza rağmen Avrupa’da havlu attık. Artık önümüze bakmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Her şeyi silip atın. Pazar günü ilk yarının en önemli karşılaşmasını oynayacağız, buna odaklanalım” ifadelerini kullandı.

3 isim geri döndü

Siyah-Beyazlılar’da Trabzonspor mücadelesi öncesinde Jeremain Lens, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’den gelen haberler, teknik ekibi sevindirdi. Sakatlığı sebebiyle önceki akşamki maçta forma giyemeyen 3 oyuncunun durumunun iyi olduğu ve görev alabilecek durumda oldukları kaydedildi. Dünkü idmanda yer alan futbolcular ek olarak, UEFA Listesi’nde yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın da yarınki maçta 11’e geri dönecek. Sakatlıkları bulunan; Pepe ve Roco’nun Trabzon karşısında görev yapması beklenmiyor. Babel’in ise durumu belirsizliğini koruyor.

Orhan Yıldırım