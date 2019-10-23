Şenol Güneş: Trabzonspor doğru yolda

A Milli Takım’da göreve gelir gelmez Ay-Yıldızlılar’ı havaya sokan ve EURO 2020 yolunda ciddi bir avantaj yakalamamızı sağlayan isimlerin başında gelen teknik direktör Şenol Güneş’in adresi dün efsane olduğu kulübü Trabzonspor’du.

Teknik heyet ve yöneticiler tarafından misafir edilen deneyimli hoca, samimi sohbet ortamı sırasında Bordo-Mavililer’in mevcut performansına övgüler yağdırdı.

‘Şampiyon olmasan bile...’

Karadeniz ekibinde işlerin yolunda gittiğinin altını çizen Güneş, “Takım iyi gidiyor, tebrik ediyorum. Doğru işler yapılıyor, sonuçlar da bu doğru işleri destekliyor. Hep deriz ya ’bir takım yaptığınız zaman kadronu herkes sayabiliyorsa o iyi iş yaptığını gösterir’ diye. O yüzden Trabzonspor’da şimdi iyi işler yapılıyor. Diğer takımlardan iyi olduğuna göre bir moral ve güven olması gerekiyor. Bunun ekonomik tarafı da var, saha tarafı da var. Saha içine baktığımızda takım oyunu ve uyumu, diğer ilişkiler dışarıya da iyi mesajlar veriyor, Önemli olan şampiyon olsan da olmasan da aynı yolda gitmek. Eğer doğru bir yolsa, ki bu doğru bir yol, bu yolda gitmelisin. Son iki dönemde bir temel atıldı, bu temel de oturdu. Ama bunun gelişimi bir yılda, iki yılda olmaz. Zor ama yapılabilir” diye konuştu.

Efsaneler yan yana

Üç efsane yan yana... Şenol Güneş’e ev sahipliğini, döneminin efsane isimlerinden ve yönetim danışmanı Ali Kemal Denizci ile ‘8’ numaranın unutulmaz sahibi, teknik direktör Ünal Karaman yaptı.