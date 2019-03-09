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Şenol Güneş tercihini yaptı! Dorukhan Toköz'ün yerine Gary Medel

Beşiktaş'ta kart cezası nedeniyle 25. haftada oynanacak Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan futbolcusu Dorukhan Toköz'ün yerine Şenol Güneş, Gary Medel'e görev verecek.

09 Mart 2019, Cumartesi 08:59
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Şenol Güneş tercihini yaptı! Dorukhan Toköz'ün yerine Gary Medel

Beşiktaş'ın yarın Atiker Konyaspor'la evinde oynayacağı maçta kart cezalısı Dorukhan Tököz forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş, Dorukhan'ın yokluğunda çift ön liberoya dönecek. Savunmanın önünde Medel ile birlikte Atiba'ya şans vermeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, diri bir orta saha ile rakibin fizik gücünü kırmanın hesaplarını yapıyor.

KAGAWA MÜJDESİ

Beşiktaş'ta Kagawa'dan güzel haber geldi. Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Kagawa, dün takımla birlikte antrenmana çıktı ve çift kale maçta performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Japon yıldızın Konya maçında yedek soyunması bekleniyor.

Kaynak: Sabah

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